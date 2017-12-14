Нацбанк не поддерживает возврата к госрегулированию цен

Национальный банк Украины не видит необходимости возврата к административному регулированию цен на социально значимые товары, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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"Мы не видим никакой необходимости и смысла в возврате этого", - сказал он, отвечая на вопрос о мнении НБУ относительно возобновления практики административного регулирования цен.

По словам Сологуба, Нацбанк проводил анализ и выяснил, что темпы роста цен на социально значимые товары, которые ранее были под административным регулированием, не имели ярко выраженной динамики.

"То есть, нельзя сказать, что рост цен в этом году как-то связан с отменой этого ценового контроля. На первом месте по росту цен в этом году были баклажаны, на втором – кабачки, на третьем – арбузы. Ни один из этих товаров не был субъектом ценового контроля и регулирования", - добавил Сологуб.

Ранее идею возобновления работы Государственной ценовой администрации и государственного регулирования цен на продукты питания для снижения темпов инфляции высказал глава Совета НБУ Богдан Данилишин. По его мнению, решение правительства об отмене госрегулирования цен на продукты питания было преждевременным и в условиях монополизированной экономики Украины привело к повышению темпов инфляции.

Как сообщал УНИАН, пилотный проект по отмене государственного регулирования цен на продукты питания работал в Украине с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года. В конце декабря 2016 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что этот эксперимент оказался оправданным и не привел к ускорению инфляции. После Кабинет министров с 1 июля 2017 года принял решение об отмене госрегулирования цен на продукты питания.

Национальный банк в конце октября повысил прогноз по инфляции на конец 2017 года до 12,2% с 9,1%, прогнозируемых ранее. После публикации официальной статистики, согласно которой в ноябре зафиксирована инфляция на уровне 13,6% в годовом выражении, в НБУ заявили, что инфляция на конец года будет выше прогнозируемых 12,2%.

Сегодня, 14 декабря, регулятор анонсировал пересмотр прогноза по инфляции на 2018 и следующие годы в январе следующего года.