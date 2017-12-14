Нацбанк рассчитывает в следующем году получить от МВФ $3,5 миллиарда

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл., сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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«Мы рассчитываем в следующем году получить 2 транша на общую сумму 3,5 млрд долл.», - сказал Чурий.

В то же время он отметил, что в этом году получение транша МВФ уже невозможно.

Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий добавил, что Национальный банк ожидает получения следующего транша кредита Фонда во втором квартале 2018 года.

«Приезд миссии может быть под конец января, пересмотр программы - февраль-март. Транш возможен во втором квартале», - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде.