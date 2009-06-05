Фразы главы СБУ о злоупотреблениях торговых сетей не касаются «Фокстрота»

Управляющая компания Группы «Фокстрот» считает, что фраза главы Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, касающаяся торговых сетей «Фокстрот», не дает оснований говорить о том, что руководитель СБУ утверждал о злоупотреблениях крупных торговых сетей при операциях с наличностью. На совещании с банкирами речь шла о тенизации украинской экономики, к которой причастен и банковский сектор.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГК «Фокстрот», комментируя заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО, прозвучавшее 4 июня на совещании у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО по вопросам контрабанды и коррупции в банковской сфере. (УНИАН: в частности, глава СБУ сказал, обращаясь к банкирам: «Наибольшее внимание мы уделяем крупным сетям розничной торговли - это «Фокстрот», CASH & CARRY, это люди или организации, которые массово направляют вам наличность на конвертацию, после чего возникают все преступные схемы»).

«Заявление В.НАЛИВАЙЧЕНКО не является официальным (не размещено на официальных сайтах СБУ и Президента Украины)», - сказано в сообщении пресс-службы.

В компании считают, что государственный чиновник «неправильно трактует механизм работы сетей Группы «Фокстрот» с наличными деньгами: наличные средства инкассируются банками и переводятся на счета предприятий, включенных в операционный бизнес».

“Опираясь на цитату главы СБУ, ряд журналистов поспешили сделать выводы о злоупотреблениях крупных розничных торговых сетей при операциях с наличностью, ведь во фразе господина В.НАЛИВАЙЧЕНКО об этом не сказано ни слова”, - добавили в компании.