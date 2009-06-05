Эксперт: банки стараются восстановить доверие клиентов

Внимание участников финансового рынка в настоящее время приковано к восстановлению доверия клиентов к банковской системе, отмечает директор департамента индивидуального бизнеса «Брокбизнесбанка» (Киев) Виктор ВАЛЬКО.

По его словам, «в ближайшее время на рынке прогнозируется постепенное снижение депозитных ставок, при этом динамика будет полностью зависеть от экономической ситуации».

Эксперт отметил, что в период с 1 по 5 июня 2009 года на рынке банковских депозитов физических лиц продолжалась положительная тенденция к увеличению их объема. Кроме того, укрепилась тенденция к снижению процентных ставок.

Как пояснил В.ВАЛЬКО, это обусловлено снижением напряженности в финансово-банковской сфере, а также принятием НБУ постановления №282, снявшего запрет на досрочный возврат срочных вкладов.

По словам эксперта, снижение процентных ставок в иностранной валюте обусловлено стабилизацией курса доллара по отношению к гривне, а также незаинтересованностью банков в наращивании портфелей в иностранной валюте. После принятия новых норм резервирования банкам надежнее кредитовать в иностранной валюте только тех заемщиков, которые имеют валютную выручку, считает В.ВАЛЬКО.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины отменил нормы своего же декабрьского постановления, которые де-факто устанавливали мораторий на досрочную выдачу депозитов. Об этом говорится в постановлении Нацбанка (№282 от 12 мая 2009 года).

В частности, Нацбанк отменил п. 2 постановления №413, в котором указывалось, что банки должны принимать все необходимые меры для обеспечения позитивной динамики роста депозитов с целью недопущения досрочного возвращения средств, размещенных вкладчиками.

В документе указывается, что целью таких действий является «закрепление отдельных позитивных тенденций, наметившихся в восстановлении доверия вкладчиков к банковской системе».

Также отменен п. 5 постановления №413 которым предусматривалось, что дирекция банковского регулирования и надзора НБУ должна установить контроль за выполнением банками требований п. 2 этого постановления, и, в случае необходимости, должна принимать меры к банкам-нарушителям.

Постановление НБУ вступил в силу со дня его подписания - с 12 мая 2009 года.