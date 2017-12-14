ОАЭ и Саудовская Аравия введут свою криптовалюту для трансграничных переводов

Объединенные Арабские Эмираты работают с центральным банком Саудовской Аравии над выпуском криптовалюты, которая будет применяться при трансграничных переводах между двумя странами, сказал глава центрального банка ОАЭ Мубарак Рашед аль-Мансури, передает Gulf Business.

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В прошлом два центральных банка выражали скептицизм в отношении криптовалют, таких как биткойн, а центральный банк ОАЭ заявил, что он не признает биткойн официальной валютой. В июле центральный банк Саудовской Аравии предупреждал о борьбе с торговлей биткойнами, из-за невозможности регулирования валюты.

Однако, аль-Мансури сказал, что центральные банки намерены разобраться в технологии. Он сообщил журналистам, что совместная криптовалюта будет использоваться банками, а не отдельными клиентами, и сделает транзакции более эффективными.

Десять лет назад ОАЭ и Саудовская Аравия обсуждали возможность создания единой валюты для членов Совета сотрудничества стран Персидского залива в шести странах, но ОАЭ покинули проект в 2009 году. Однако дипломатические и экономические связи между ОАЭ и Саудовской Аравией укрепились в этом году, и на прошлой неделе ОАЭ заявили, что планируют создать двусторонний комитет по экономическим, политическим и военным вопросам с Саудовской Аравией.