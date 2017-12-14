"Стопроцентно" без транша МВФ: Нацбанк спрогнозировал свои резервы по итогам года

Национальный банк Украины ожидает показатель международных резервов на конец 2017 года на уровне около 19 миллиардов долларов, сообщил сегодня журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

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"До конца этого года наш прогноз, что золотовалютные резервы будут немного ниже 19 миллиардов долларов", - сказал Чурий, поясняя, что до конца текущего года Украина "стопроцентно" не получит очередной транш кредита Международного валютного фонда.

В то же время он отметил, что в следующем году Нацбанк рассчитывает получить два транша от МВФ на общую сумму 3-3,5 миллиарда долларов.

"Благодаря поступлению этих средств в золотовалютные резервы, а также с получением другого связанного финансирования от международных организаций, в частности, Европейской комиссии, мы сможем пополнить наши резервы в следующем году", - добавил Чурий.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 декабря 2017 года составили 18,906 миллиарда долларов, что на 22% выше показателя на начало года и является очередным максимальным показателем с января 2014 года.

В конце октября Национальный банк снизил прогноз резервов Украины на конец 2017 года до 18,6 миллиарда долларов с 20 миллиардов долларов, прогнозируемых ранее, поскольку ожидает поступления очередного транша кредита Международного валютного фонда в 2018 году, а не в конце текущего года, как ожидалось до этого.

В 2016 году международные резервы Украины выросли на 17% - до 15,539 миллиарда долларов.