"Каждому по заслугам": зарплата Ревы в ноябре вдвое меньше, чем у его зама и секретаря

Заработная плата государственного секретаря Министерства социальной политики Виктора Иванкевича в ноябре 2017 года в 2,3 раза превысила зарплату главы ведомства Андрея Ревы и составила 169,981 тысячи гривень, сообщила пресс-служба министерства.

Читайте такжеУкраинцев на "минималке" стало в 3,5 раза меньше - Рева

"Начисленная заработная плата государственного секретаря Министерства социальной политики Украины Виктора Иванкевича за ноябрь составляет 169,981 тысячи гривень. Удержания из заработной платы составляют 34,846 тысячи гривень", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, заработная плата первого заместителя министра социальной политики Украины Ольги Крентовской в ноябре 2017 года составила 166,2 тысячи гривень. Удержания из заработной платы - 32,413 тысячи гривень.

Также сообщается, что начисленная заработная плата заместителя министра социальной политики Украины Николая Шамбира в ноябре составила 104,752 тысячи гривень.

Согласно сообщению, заработная плата заместителя министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Александры Чуркиной за ноябрь составила 93,197 тысячи гривень, а зарплата заместителя министра социальной политики Натальи Федорович - 82,616 тысячи гривень.

Также в пресс-службе добавили, что зарплата заместителя министра социальной политики Александра Привалова за ноябрь составила 48,090 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Минсоцполитики, заработная плата министра социальной политики Украины Андрея Ревы в ноябре текущего года составила 74,2 тысячи гривень, из которых должностной оклад составляет всего 11,6 тысячи гривень.

По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016 года увеличилась на 37,9%, а по сравнению с прошлым месяцем 2017 года выросла на 0,4% - до 7,377 тысячи гривень.