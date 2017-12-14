Не все условия выполнены: МВФ рассказал о будущем транше и миссии в Украину

Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.

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Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне.

"У нас нет запланированной миссии по пересмотру (программы сотрудничества с Украиной - УНИАН) на данном этапе", - сказал он.

По словам Мюррея, в связи с тем, что не все условия пересмотра программы сотрудничества выполнены Украиной, говорить о траншах преждевременно.

"У нас до сих пор есть куда двигаться для завершения пересмотра программы, поэтому на данном этапе говорить о траншах пока рано", - подчеркнул представитель МВФ.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что регулятор ожидает приезда очередной миссии МВФ для завершения пересмотра программы сотрудничества в январе 2018 года и рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 миллиарда долларов. При этом Нацбанк ожидает получения следующего транша во втором квартале 2018 года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде. МВФ до сих пор оценивает соответствие принятой Верховной Радой пенсионной реформы на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности в ближайшее время внести в парламент законопроект о создании антикоррупционного суда. Законопроект о приватизации был принят в первом чтении и ожидает второго чтения в парламенте.