На Житомирщине воплощается 80 инвестиционных проектов различных масштабов

На Житомирщине, по оперативным данным, в настоящее время воплощается 80 инвестиционных проектов различных масштабов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, на новых производствах в 2017-м году создано около 2 тыс. дополнительных рабочих мест.

«2017 год для области достаточно удачный. Ведь на Житомирщине воплощается восемьдесят инвестиционных проектов различных масштабов. 2 тыс. дополнительных рабочих мест создано в 2017 году на новых производствах. Как руководителя области меня не может это не радовать. Ведь новые рабочие места – это налоги и социально-экономическое развитие региона. Мы на конкретных примерах доказали, что открыты для инвесторов. И я готов и дальше "водить инвесторов за руку и бить по рукам" тех чиновников, которые будут пытаться создавать бюрократические преграды для бизнеса", – отметил сегодня председатель облгосадминистрации Игорь Гундич, открывая заседание Совета по вопросам привлечения инвестиций при облгосадминистрации.

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Также руководитель области отметил, что в области создано Агентство регионального развития, которое является инструментом для привлечения инвестиций в регион. Он также поблагодарил инвесторов за то, что компании принимают активное участие в социальных проектах. Так, в частности, Гундич выразил благодарность инвесторам за то, что они приобщились к сбору гуманитарной помощи населению Авдеевки, Калиновки, а также жителям Бердичевского района, которые пострадали от града.

«На 2018 год планы у нас не менее амбициозные. Увеличение количества солнечных станций и построение солнечных парков – одна из основных целей нашего сотрудничества с инвесторами. Это - новая энергоэффективная модель, которая будет воплощаться в Бердичевском районе. Кроме этого, планируем начать строительство биоэтанолового завода в Попельнянском районе. Также на Житомирщине через год-два может появиться завод по переработке отходов животного производства. И в дальнейшем мы будем максимально открытыми для бизнеса», – подчеркнул Гундич.

Участие в заседании Совета регионального развития приняли первый заместитель председателя Житомирского облсовета Сергей Крамаренко, руководители управлений ОГА и учреждений области, директора компаний с иностранными инвестициями, которые работают на Житомирщине.