Доллар и евро дорожают: Нацбанк снова опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2741,0006 (14 декабря – 2726,7490)

100 EUR – 3246,7152 (14 декабря – 3200,1126)

10 RUR – 4,6689 (14 декабря – 4,6103)

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Как сообщал УНИАН, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,43/27,46 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,4250/32,4577 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4598/0,4604 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,4100 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 786 сделок на сумму 570,80 миллиона долларов.