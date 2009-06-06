Финансами КГГА займется FATF

Cледственная комиссия Верховной Рады Украины по расследованию противоправных решений Киевсовета и его исполнительного органа передала результаты проведенного ею финансового мониторинга Международной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Об этом в интервью «Зеркалу недели» заявил председатель комиссии Кирилл Куликов.

По его информации, расследование выявило, что прибыли, полученные КГГА незаконным путем, инвестируются в недвижимость многих стран мира.

«Прибыли, полученные незаконным путем, инвестируются в недвижимость за границей. В частности, в объекты городов Торонто и Ванкувер, где в 2010 году пройдут Олимпийские игры. А также в недвижимость Франции и Швейцарии. Деньги размещаются на счетах на Кипре и в США. Материалы отчета будут официально переданы в дипломатические представительства этих стран и в международную организацию FATF, которая борется с отмыванием грязных денег», — сказано в отчете следственной комиссии.

При этом председатель комиссии заявил, что материалы в FATF уже переданы, а посольства заинтересованных стран получат их после голосования по докладу в парламенте.

«В FATF финансовый мониторинг мы уже передали. В посольства передадим после голосования в Верховной Раде», — сообщил Кирилл Куликов.

По его мнению, подобный шаг способен повлиять на процесс выведения незаконно полученных доходов из Украины.

«В цивилизованных странах крайне негативно относятся к отмыванию грязных денег. Я не думаю, что там обрадуются, узнав, что в их экономику вкладываются деньги, украденные у киевлян», — заявил народный депутат.