Нацбанк ужесточил выдачу лицензий для перевода валюты за рубеж

Национальный банк ужесточил порядок выдачи индивидуальных лицензий на перевод иностранной валюты за пределы Украины, уточнив перечень документов для получения лицензии и закрепив за собой право требовать документы для предотвращения оттока капитала.

Читайте такжеНацбанк ужесточил требования к приему наличности для ее дальнейшего перевода

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №130, вступающее в силу с 15 декабря.

Согласно документу, также Нацбанк уточнил перечень операций, проведение которых не требует получения индивидуальной лицензии и перечень оснований для аннулирования индивидуальных лицензий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 14 декабря отменил ограничение максимальной суммы переводов валюты на основании индивидуальных лицензий в пределах эквивалента 50 тысяч долларов в месяц, и теперь этот лимит будет регулироваться самой индивидуальной лицензией.

Регулятор анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.