ММВБ: РФ станет международным финансовым центром

Россия может стать международным финансовым центром раньше, чем через 15 лет, и иностранные компании уже ведут активные консультации с ММВБ по этому поводу, считает президент ММВБ Константин Корищенко.

Комментируя в эфире телеканала "Вести 24" мнение о том, что России понадобится лет 15, чтобы стать мировым финансовым центром, он сказал: "Нет, я думаю, что в сегодняшних обстоятельствах российским финансовый рынок и Россия, как экономика, очень быстрыми темпами движется к тому, чтобы стать одним из центров функционирования не только сырьевых рынков, но и финансовых рынков". "На сегодня растет интерес к российским активам, сегодня иностранные инвесторы очень активно консультируются с нами и на предмет прямого участия в российском финансовом рынке", - сказал Корищенко. "Поэтому, я думаю, что при условии оперативного решения вопросов прежде всего регулирования финансовых рынков и принятия необходимых законодательных изменений, этот путь можно пройти значительно быстрее", - считает президент ММВБ.