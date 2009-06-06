Товарное обеспечение валюты - это экономический бред

Вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин назвал экономическим бредом заявления ряда экономистов и политиков о возможном введении товарного обеспечения рубля. "Это экономический бред", - сказал Кудрин в субботу в эфире радиостанции "Бизнес FМ".

По его словам, сейчас часто можно слышать заявления некоторых уважаемых экономистов о введении золотого, нефтяного, газового, уранового или даже лесного обеспечения рубля. "В отношении золотого обеспечения - это все равно, что вернуться на 100 лет назад. Это все равно, что пересесть с автомобиля на телегу", - заметил Кудрин. "Люди, которые так говорят, не знают истории создания валют", - сказал он.

По его мнению, подлинным обеспечением валюты может служить только экономическая мощь государства, долгосрочное стабильное развитие экономики и финансовой системы, ответственность властей. "Валюта США имеет обеспечение - это вся экономика США, и все ее дальнейшее развитие и все налоги от этой экономики", - добавил глава Минфина РФ.