Поглощение "Экспресс-Банка" "Индустриалбанком" завершено - НБУ

Национальный банк Украины исключил "Экспресс-Банк" из государственного реестра банков и отозвал у него банковскую и валютную лицензии в связи с завершением реорганизации по упрощенной процедуре, по итогам которой правопреемником активов и обязательств финучреждения стал "Индустриалбанк".

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Как сообщается на сайте НБУ, "Экспресс-Банк" и "Индустриалбанк" стали первыми банками в Украине, которые провели реорганизацию по упрощенной процедуре за четыре месяца после получения разрешения.

Регулятор напомнил, что Закон Украины "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков" дает возможность провести реорганизацию банков путем присоединения по процедуре, срок которой сокращен в несколько раз - с восемнадцати до трех-четырех месяцев.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе 2017 года предоставил разрешение на реорганизацию путем присоединения "Экспресс-Банка" к "Индустриалбанку" по упрощенной процедуре.

"Индустриалбанк" (г. Запорожье) работает на рынке Украины с 1990 года и по состоянию на 1 июля занимал 33-е место среди 88 работающих банков по объему активов. Ключевым владельцем "Индустриалбанка" является гражданка Украины Роза Дворецкая, которая также опосредованно владеет "Экспресс-Банком".