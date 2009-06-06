Юань может стать мировой резервной валютой

Вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин считает вероятным появление новой мировой резервной валюты - китайского юаня, если Китай обеспечит его конвертируемость, сообщает РИА Новости.

Выступая на финансовом дне Петербургского международного экономического форума, Кудрин заявил, что создать новые резервные валюты или более устойчивую валютную систему невозможно, просто договорившись."Это интеграция экономик и методов регулирования. Сегодня Китай сильно отличается по методам регулирования и своими институтами от других стран. То же самое и внутри СНГ: мы тоже очень различны, нам нужно много синхронизировать, в том числе методы, что, мы видим, происходит в Евросоюзе. Но даже там существуют свои трения", - отметил Кудрин. "Я не предполагаю, что в ближайшее время возникнут новые крупные валютные союзы. Я думаю, что самый короткий путь - если Китай либерализует свою экономику и пожелает обеспечить конвертируемость юаня. Я думаю, на это может уйти лет десять, но после этого эта валюта станет вполне востребованной", - считает вице-премьер. По его мнению, это самый короткий путь к созданию новой мировой резервной валюты. "Я думаю, что Китай над этим задумывается", - добавил Кудрин. В свою очередь, председатель совета директоров МДМ-Банка Олег Вьюгин считает, что китайскому юаню не удастся в ближайшие 10 лет стать резервной валютой. "Перспективы здесь долгосрочные - думаю, не 10 лет - а больше", - сказал Вьюгин РИА Новости. Он пояснил, что проблема юаня в большой степени связана с проблемой политической системы Китая. "Резервная валюта опирается не только на экономические показатели, но и на прозрачные и ясные принципы управления в денежно-кредитной сфере. Пока в Китае существует административное управление и курсом, и банками, юань не может быть резервной валютой. Уйти от этого означает для политической системы Китая достаточно серьезные политические реформы", - сказал Вьюгин.