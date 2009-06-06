В августе и сентябре в РФ прогнозируют дефляцию

Инфляция в июне в России будет меньше, чем в мае, когда составила 0,6%, сообщил в субботу замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач на питербургском экономическом форуме. "Инфляция в июне-июле замедлит рост и будет меньше, чем в прошлом году и в мае", - сказал Клепач журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, в конце лета может быть и дефляция. "В августе и сентябре может быть даже дефляция. В конце года инфляции, наверное, снова разгонится", - полагает Клепач. По последним данным Росстата, инфляция в РФ за пять месяцев набрала 6,8% из запланированных на год 13%. В 2008 году рост потребительских цен составил 13,3% Ранее глава Минфина Алексей Кудрин и первый зампред Центробанка Алексей Улюкаев заявляли, что инфляция в этом году может впервые за последние годы оказаться меньше первоначального прогноза, то есть меньше 13%.