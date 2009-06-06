Чрезмерное огосударствление экономики опасно

Известный американский экономист, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриель Рубини предостерег правительства не увлекаться чрезмерным огосударствлением экономики как способом борьбы с кризисом.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Рубини, который начал предсказывать глобальный экономический кризис еще в начале 2007 года, отметил, что сейчас звучат высказывания против свободного рынка, либерализации торговли, за восстановление финансового протекционизма, сообщает РИА Новости. "Некоторое вмешательство (государства) будет обязательно, но оно может быть слишком большим и может отрицательно сказаться на долгосрочном экономическом развитии", - считает Рубини. "Мы идем от одной крайности - от свободы без границ - к другой, весомому участию государства в экономике, чего мы не видели уже десятилетия. Растет бюджетный дефицит, государственный долг, в результате придется увеличивать налоги, повышать инфляцию. Это может оказаться негативным", - заявил он. Между тем, полагает экономист, вызовы в экономике, пораженной кризисом, по прежнему сильны. "Мы знаем, что нужно делать, но определенная успокоенность, что рецесссия проходит, заметна. А ее продление возможно. Если мы сейчас упустим возможность (рефорировать мировую финансовую систему), будет новый пузырь, и кризис будет еще более хаотичным", - сказал Рубини. "Пора менять систему. Финансовая система должна быть более стабильной, долгосрочной с тем, чтобы был постоянный устойчивый рост, а не взрыв, а потом падение", - подчеркнул эксперт.