К 2011г. МВФ ожидают проблемы

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин считает, что при выработке подходов реформирования Международного валютного фонда будут определенные проблемы, однако государствам-участникам МВФ придется их решить. "К январю 2011 года мы поставили цель договориться об этом. Но мы уже видим много проволочек на этом пути. США пока не готовы, но по этому пути придется идти. Мы все равно в это упремся. Я вижу, что путь есть и надо идти по нему", - цитирует слова Кудрина на финансовом дне Петербургского экономического форума РИА Новости. Он напомнил, что о необходимости реформирования мировых финансовых институтов было заявлено на апрельском саммите "большой двадцатки". Однако для изменения статуса МВФ необходимо распределить страновые квоты согласно силе экономик этих стран. "Надо МВФ сделать представителем ведущих мировых экономик. Сейчас Китай имеет меньше, чем многие европейские страны, например Швейцария или Бельгия. Мы должны по настоящему смело поставить вопрос о создании из МВФ реального представителя из ведущих экономик. Силы должны распределяться пропорционально силам этих экономик и их роли в мировой экономике", - сказал Кудрин. Однако, по его словам, на этом пути ставится много "подножек", и это будет не так просто.