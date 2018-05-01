Удар по "челнокам" и посылкам: зачем государству "кошмарить" бизнес и любителей шопинга

Верховная Рада перед принятием бюджета на 2018 год внесла ряд изменений в Налоговый кодекс. Эти новации, в большинстве случаев, увеличивают сборы и акцизы, а также ужесточают действующие нормы. Цель нововведений – сбалансировать государственную казну. Этому, по мнению народных избранников, среди прочего, должны способствовать новый лимит на беспошлинные посылки в страну и новые же правила ввоза товаров при пересечении границы.

Если налоговые изменения подпишет президент, то с 1 января лицам, которые отсутствовали в Украине более 24 часов и въезжают в страну не чаще одного раза в течение 3 дней, будет разрешен беспошлинный ввоз товаров в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 500 евро (в аэропортах – до 1000 евро) и весом до 50 кг. Если же человек привык ездить чаще, то без налогов можно будет ввезти товары на сумму до 50 евро. До внесения изменений в Налоговый кодекс товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг можно было без налогов ввозить раз в сутки.

Что касается изменений в правила пересылки товаров физическими лицами, международными почтовыми службами или компаниями экспресс-доставки, сейчас нет ограничений по срокам и количеству отправлений посылок, стоимость товаров которых не превышает 150 евро. Но если нововведения вступят в силу, то с 1 января беспошлинно можно будет получить только три такие посылки в месяц. За четвертую и все последующие нужно будет уплатить пошлину, НДС и акциз, если товар подакцизный.

Такие идеи народных депутатов вызвали волну негодования со стороны любителей шопинга в заграничных интернет-магазинах и жителей приграничных регионов западной Украины, которые, зачастую, работают «челноками», и заявляют - цены на ввозимый ими товар будет расти. В то же время, эксперты считают, что решение Рады верное, так как недобросовестный бизнес, используя ввозные льготы для рядовых украинцев, наносит не только удар по бюджету, но и дискриминирует импортеров. УНИАН разбирался в ситуации.

«Челночный» аргумент против государственной целесообразности

«Челночный» бизнес в западной Украине уже давно можно считать традиционным. И причиной этому является не только близость к границе с Евросоюзом, но и тот факт, что работу в карпатском регионе найти сверх сложно. УНИАН пообщался с рядом «челночников», которые пожелали остаться неназванными, но оценили перспективы депутатских нововведений. Главным образом, их комментарии сводятся к тому, что предлагаемые новшества лишат их последней возможности обеспечивать семьи и поднимут цены на товары.

Марьяна К. с мужем Владимиром из Ужгорода организовали «группу друзей» и обеспечивают их заказы на акционные товары из магазинов Tesco, Lidl, H&M и прочих, выезжая в соседние Венгрию и Словакию, в среднем, раз в неделю. Их работа обходится покупателю в около 10% от суммы заказа. «Если будет действовать ограничение на ввоз товара по срокам, то это значит, что мне и водителю надо будет где-то за рубежом ночевать. Это уже, минимум, 50-60 евро дополнительных расходов только на гостиницу, плюс надо что-то поесть. Это все ляжет на плечи покупателей», - рассказывает Марьяна.

Ей вторит «коллега» по цеху Николай М.: «У нас этим так называемым бизнесом не от жиру занимаются. Вырастут цены – и заказчикам, и нам будет плохо. А за зарплату в Ужгороде, тем более, в ближайших селах, прожить нельзя. Кто должен об этом подумать, как не государство?». И, действительно, покупатели таких товаров уже ждут повышения цен на продукты питания и бытовые товары – того, что чаще всего привозят из-за границы.

Предприниматель одного из рынков Ужгорода Петр Долгош считает, что новыми ограничениями власть, в первую очередь, добьется того, что все начнут искать в законе какие-то лазейки, а наживаться на этом будут опять-таки таможенники и пограничники. «Ну, и самое главное, для Европы будет еще один повод удивиться - как можно принимать законы, которые затрагивают такое большое количество людей, без обсуждения ситуации с ними? Есть же практика цивилизованных стран: если вносятся в бюджет кардинальные изменения, то не должно быть эффекта спонтанности, их надо выносить на рассмотрение общественности, на обсуждение, хотя бы за полгода», - говорит Петр.

Торговец Михаил В. из Берегово возмущен еще и тем, что власть, внося изменения в налоговое законодательство, аргументирует это тем, что так защищает украинцев от некачественных товаров, которые «завозятся «в бензобаках»»: «Вы, что, нас здесь, в регионах, за быдло считаете? Неужели вы думаете, что наши люди не умеют выбирать и покупать качественный товар? В маленьких городках, селах, где все друг друга знают, я не продам некачественную колбасу, потому что, если кто-то отравится, меня всем селом закопают. И завтра ко мне никто не придет и ничего не купит. Я, что, враг своему бизнесу?».

В свою очередь эксперты придерживаются иного мнения о прозрачности «челночного» бизнеса. Руководитель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает ужесточение правил ввоза товара правильным, а «челночный» бизнес – далеким от законного.

«Я абсолютно уверен, что действие государства верное. Люди возмущены тем, что им ограничили возможность творить преступление. И аргумент – мне больше нечем зарабатывать деньги. История напоминает ситуацию с авто на евробляхах. Придумали себе схему, которая позволяет без уплаты пошлины и налогов заниматься бизнесом. То есть, все выглядит следующим образом - дайте метр границы с ЕС и мне больше от вас ничего не нужно. С их привезенного товара ни бюджет ничего не получает, и еще ввозимая ими безналоговая продукция дешевле, что делает наших предпринимателей, производящих такой же товар, неконкурентоспособными. Таким образом, уничтожается отечественное производство. А еще возмущаются действиями государства», - аргументировал свою позицию эксперт.

Он также акцентировал внимание на том, что Польша уже заявила - разница между официально зарегистрированным показателем импорта в Украину и реальным составляет около 2 миллиардов долларов.

«Остается только догадываться, каковы суммы дохода от такого «челночного» бизнеса. Кстати, эти люди действительно зарабатывают на бедных, организовывая их в так называемую «группу заказчиков товаров»», - добавил Кушнирук.

Юрист частной практики Сергей Запенков считает, что выход «челночники» найдут в повышении цен на товар, но даже с учетом инфляции он будет для жителей западных регионов дешевле предлагаемого государством.

«Вот только бюджету от таких нововведений легче не будет. А честные налогоплательщики всегда в минусе - ведь это за их счет, к примеру, ремонтируются дороги, по которым ездят «безналоговые челноки» в Европу. Да и пенсию им, даже минимальную, придется таким «бизнесменам» выплачивать», - подчеркнул юрист.

Посылочный скандал

Если въездные «колесные» новшества всколыхнули, в основном, западную Украину, то посылочные – практически всю страну. Немудрено - по данным исследования компании GfK, в 2017 году более чем вдвое выросло количество украинцев, оформляющих посылки из-за рубежа, – до 53%. В среднем же на одного украинского покупателя приходится 13 доставок из-за границы в год.

Чаще всего заказывают одежду, аксессуары для техники, подарочный товар. Пользуются посылочным механизмом не только любители шопинга в заграничных магазинах, но и мелкий бизнес, особенно, интернетовский.

«С момента, как этот законопроект о новых таможенных ограничениях появился на свет, меня практического каждый день спрашивают клиентки, как это повлияет на мою работу? Однозначно - приведет к удорожанию товаров. Посылок - более трех в месяц, поэтому суммы набегут немалые. Власть не думает, что таким образом бьет по той категории, которой и так сегодня нелегко - это молодые семьи с детьми. Ведь именно они сегодня мои основные заказчики - покупают за рубежом одежду, обувь, игрушки, верхнюю одежду (за границей такой товар втрое дешевле). Где будут делать покупки украинские мамы?», - рассказывает Валентина К., которая ведет заказы «группы покупателей» в интернете.

«Придется разбивать посылки на 100 своих друзей. Иначе – не выживешь. Цены подниму - покупать перестанут, покупательский спрос снижается. Государство само вынуждает искать «серые» схемы», - считает предприниматель Илья С., который занимается продажей гаджетов и аксессуаров к ним на одном из киевских рынков.

Борис Кушнирук убежден, что посылки давно стали для бизнеса средством заработка, причем, в обход уплаты налогов. И государство не должно на это смотреть сквозь пальцы.

«Если покупаете какую-нибудь вещь разово, то это государству не в убыток. Но это уже превратилось в бизнес для большой части людей, а такие схемы нарушают интересы государства. Удар сразу по двум позициям – по сбору налогов и по импортерам. Кроме того, делается невозможным производить такую же продукцию в Украине, она проигрывает в цене», - отметил эксперт.

По его словам, три посылки в месяц по 150 евро – это человек может себе позволить. Если больше, значит – это уже бизнес. «Поэтому речь не идет об ударе по незащищенным слоям населения», - говорит он.

Кстати, история с посылками «стартовала» еще летом этого года. Украинская таможня перестала пропускать их с товарами, купленными в зарубежных интернет-магазинах. Причина - обращение официального представителя торговой марки Meizu в Украине, в котором он указал, что заметил провоз контрафактного товара и просил принять соответствующие меры. Тогда впервые «табу» на пересылку коснулось физических лиц.

Одни эксперты указывали, что все произошло из-за того, что в украинском законодательстве четко не установлен принцип правообладателя марки, а также таможенные правила. Другие уверяли, что все произошло неспроста – прецедент спровоцировали официальные представители торговых марок и для них это выгодная позиция, в такой способ они хотят монополизировать рынок, что позволит им поднять цены на свою продукцию.

Уже тогда заговорили о том, что количество посылок и их беспошлинную стоимость необходимо урегулировать. Но аналитики уверяли, что это решение не пойдет на пользу как государству, так и потребителю, зато спровоцирует рост коррупции и «черного» рынка, повышение цен. На этом скандал затих, но теперь возобновился вновь. Правда, впервые в него включились 10 крупнейших украинских почтово-логистических компаний, а также 4 представительства международных. Они призывают президента ветировать правки в Налоговый кодекс, касающиеся посылочных ограничений.

Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский считает, что, на сегодняшний день, почтовым операторам выполнить требования нового налогового законодательства технически невозможно.

«Этот закон невозможно технически выполнить. На рынке есть 10 украинских компаний. Клиент отправил две посылки нам и, например, две посылки «Новой почте». Вопрос: какая из них будет четвертая? Нам надо созвониться и решить, какая будет четвертой. Та, которая 27 евро или та, которая 5 евро? Эти посылки идут разными международными путями. Ни клиент, ни мы не контролируем, когда она придет. Она может прийти, например, 31 числа. А может и первого. И это уже следующий месяц. А когда она будет зарегистрирована – неизвестно», - объяснил глава «Укрпочты».

Он считает, что если государство хочет наполнить бюджет налоговыми поступлениями, то оно должно рассчитать, сколько потребуется затратить средств и человеческого ресурса Государственной фискальной службы для выполнения своих обязанностей и сколько государство получит от налогообложения «четвертых» посылок. На сегодня, по словам Смелянского, такие расчеты отсутствуют.

«Речь идет о миллионах посылок. Представьте, сколько таможенников должно дополнительно появиться, чтобы ввести украинское имя с китайской посылки. Эти люди должны выйти на работу и вносить эту информацию в реестры. 7 декабря был проголосован закон. До сих пор никто не может назвать цифр: сколько предусматривает дополнительных доходов в бюджет, сколько для этого потребуется инвестировать», - подчеркнул Смелянский.

По его словам, например, когда в Канаде посчитали, сколько потребуется административных расходов для того, чтобы организовать и собрать этот налог, решили, что дешевле его не вводить.

Кроме того, отсутствие системы координации между почтовыми операторами и ГФС может привести к задержке посылок на границе. Стоит отметить, что в Минфине еще осенью заявляли, что при Государственной фискальной службе планируется создать реестр получаемых посылок. Но на этом все и закончилось.

Судьба описанных налоговых изменений находится в руках президента. Вступят они в силу с 1 января или нет, зависит от его решения. Тем не менее, вывод напрашивается один – необходимо найти оптимальный вариант решения этой челночно-посылочной истории, когда будут обеспечены интересы и потребителя, и бизнеса, и государства. И обязательно, с учетом украинских реалий.

Нана Черная