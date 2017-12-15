В НБУ не смогли назвать сроки завершения аудита "ПриватБанка"

Национальный банк объясняет длительность комплексного анализа (forensic-аудита) национализированного в декабре 2016 года "ПриватБанка" большим объемом работы, и пока не может назвать конкретные сроки завершения этой процедуры, сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Читайте также"ПриватБанк" получил на хранение первую партию наличности от НБУ

"Там очень большой объем работы. И мы начали несколько позже, чем планировали", - сказала Рожкова, поясняя, что изначально планировали начать процедуру в январе, однако фактически приступили к ее реализации в мае.

Кроме того, как отметила Рожкова, речь идет о беспрецедентном расследовании, поскольку партнеры, привлеченные к forensic-аудиту, говорят о том, что еще не встречали объект расследования таких масштабов.

"Мы ждем, ускоряем наших партнеров, но точную дату мне назвать пока сложно", - добавила она.