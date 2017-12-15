Валюта дорожает: гривня значительно опустилась к доллару и евро

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,63/27,64 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,61/32,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 27,6270 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 302 сделки на сумму 144,98 млн долл.

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом стоимость евро составляет уже 33 грн/евро.

Стоимость американской валюты в банках повысилась до 27,40/27,98 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,43/27,46 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,4250/32,4577 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4598/0,4604 грн/рубль.