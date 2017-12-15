Спасибо, что можно бесплатно дышать

Очередная попытка власти наполнить бюджет за счет притеснения украинцев - путем внесения изменений в правила беспошлинного ввоза товаров - самая обсуждаемая сегодня тема в приграничных регионах страны. Приключения Саакашвили, скачок курса доллара, приближение рождественских и новогодних праздников – все меркнет перед главным вопросом: как завтра жить будем?

Для большей части населения Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Черновицкой областей он более, чем актуален. Ведь налоговые ограничения на частый ввоз товаров через границу и их пересылку больно по ним ударят. У жителей приграничных регионов страны, не имеющих промышленного потенциала, выбор средств и методов для выживания не так уж велик: заробитчанство, немного туризма и граница – вот и все основные «возможности». К примеру, в Закарпатье четвертый (!) месяц не платят зарплаты бюджетникам. Как выживают люди? Днем идут на работу, вечером едут через границу за товаром, днем – опять на работу, и так – до полного износа. А что делает государство? Вводит новые пошлины, чтобы отобрать те копейки, благодаря которым еще удается как-то держаться на плаву…

К примеру, в Закарпатье четвертый (!) месяц не платят зарплаты бюджетникам. Как выживают люди? Днем идут на работу, вечером едут через границу за товаром, днем – опять на работу, и так – до полного износа

Необходимость принятия изменений в Налоговый кодекс законодатель мотивировал тем, что так-де власть наведет порядок с «челночниками» и посылочниками. Звучали даже сердобольные призывы защитить украинцев от продажи некачественных колбас, завезенных из-за границы чуть ли не в бензобаках. Такое впечатление, что авторы законодательных нововведений держат людей за идиотов, не способных отличить качественный продукт от некачественного и готовых травить собственные семьи плохими продуктами.

Впрочем, по поводу качества товаров разговор отдельный. Сегодня украинский рынок - вполне официально - насыщен продукцией из Китая. Никого не смущает, что краска с китайских игрушек облазит, одежда расползается по швам после первой примерки, а бытовые приборы от вида розетки «забывают» включаться? Неужели они лучше, чем товары из Польши, Словакии, Венгрии?

Люди покупают и хотят покупать товары в Европе по двум причинам – качество и цены. Во-первых, знаешь, чем кормишь ребенка и во что одеваешь. Во-вторых, даже при одинаковых ценах по разные стороны границы удается сэкономить до 20 % от стоимости благодаря возврату НДС в европейской стране.

Люди покупают и хотят покупать товары в Европе по двум причинам – качество и цены

Словом, писать можно много. Но что получим в итоге?

Во-первых, «лазейки» в законах все равно найдутся. Это значит, что большинство ввозимого товара уйдет «в тень». То есть, увеличится сумма «пошлины» таможенникам и пограничникам за ввоз товара с «бусиков», «челночников» и рядовых граждан, которые выехали за границу на денек за более качественными и менее дорогими товарами.

Во-вторых, в результате принятия нововведений обогатятся, в первую очередь, чиновники – те, которые там, наверху, просто получают чемоданчики. Сомнительно, что при этом как-то наполнится бюджет.

В-третьих, уровень жизни украинцев, особенно в приграничных регионах, еще больше упадет. Увеличение взяток и других сопутствующих трат на доставку товара в Украину потянут за собой и повышение цен на товары.

Далее - увеличится количество некачественного товара, из-за повышения цен на европейскую и отечественную продукцию, китайское станут покупать еще чаще.

На сегодня нововведения еще не вступают в силу – закон ждет подписи президента. А украинцы срочно собирают подписи под соответствующей петицией к главе государства с просьбой ветировать документ

Пятое - разведем еще больше бюрократов. Представьте, сколько людей заказывает посылки, всякую мелочевку из-за границы. А сколько уйдет времени, нервов и ресурсов на оформление на каждую пошлины? И кто будет заниматься таким оформлением? То-то.

На сегодня нововведения еще не вступают в силу – закон ждет подписи президента. А украинцы срочно собирают подписи под соответствующей петицией к главе государства с просьбой ветировать документ. Хотя, что толку? Если у властьимущих есть желание защитить чьи-то интересы (напомню, такие новшества в Налоговый кодекс еще летом лоббировали крупные торговые сети по продажам мобильных телефонов и мелкой бытовой техники) в ущерб интересов большинства украинцев, то голос разума можно и не услышать. Ведь украинцев много - больше 30-40 миллионов. И мы все еще дышим бесплатно…

Напоследок, отмечу, что законы – правильные, направленные на развитие экономики, поддержку малого бизнеса, уничтожающие разнообразные «схемы», помогающие выйти предпринимателям из «тени», те, которые действительно помогут встать стране на ноги - очень нужны. Важно создавать условия для появления качественного и конкурентного товара здесь, в Украине. Но зачем? Проще ведь новые налоги ввести.

Наталия Петервари, Ужгород