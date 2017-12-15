Украинцы получат пенсии за январь 2018 года в декабре

Украинские пенсионеры получат пенсии за январь 2018 года в декабре 2017 года с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины № 970, опубликованном на сайте правительства.

"Установить, что с целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 года финансирование и выплата пенсий будет производиться в декабре 2017 года", - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

Средний размер пенсии в Украине в ноябре по сравнению с январем текущего года увеличился на 41,1% и составил 2447,95 гривни.

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий, которые будут выплачены через почтовые отделения и учреждения банков, с 4 по 25 декабря.