Мэр Днепра Филатов выделил 200 миллионов гривень на увеличение зарплат

Благодаря инициативе городского головы Бориса Филатова более 11 тыс. семей работников коммунального хозяйства Днепра смогут улучшить свое благосостояние. На увеличение зарплат водителей, энергетиков, сантехников, машинистов и операторов котельных в мэрии выделят около 200 млн грн. В среднем доходы этих рабочих возрастут на 26%. Об этом мэр Днепра сообщил 15 декабря во время брифинга.

Борис Филатов подчеркнул: такое увеличение финансирования сделает зарплаты работников рабочих специальностей в Днепре одними из самых конкурентных в Украине. Это будет мотивировать работников работать лучше и не выезжать на заработки в другие страны.

«Мы, возможно, первые в стране приняли это важное политическое решение. Это не муниципальная надбавка, а повышение ставки именно оклада. Константа, которая не будет меняться. В абсолютных цифрах зарплата увеличится на 1-2 тыс. грн. Кое-где рост составит 80%», – заявил Борис Филатов.

Глава Днепра также назвал эту инициативу примером для подражания мэров других украинских городов. Повышенную заработную плату начнут выплачивать с января 2018 года.

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Так, в коммунальном предприятии «Электротранспорт» водители троллейбусов и трамваев будут получать 11,1 тыс. грн вместо 8,4 тыс. грн. Заработок высококвалифицированных слесарей, ремонтников путей, диспетчеров энергоснабжения, поездных диспетчеров, которые следят за графиком транспорта, а также электриков увеличится с 4,8 до 8,6 тыс. грн. Кондукторы будут получать 6,2 тыс. грн вместо 5,8 тыс. грн. Доходы вспомогательного персонала – охранников, уборщиков и кладовщиков, возрастут с 4,9 тыс. грн до 5,5 тыс. грн.

Машинисты электропоездов в КП «Метрополитен» будут иметь заработок в размере 11,1 тыс. грн вместо нынешних 9,3 тыс. грн. Для слесарей высшей квалификации, энергетиков, связистов, сигналістів и службы перевозок прибыль возрастет с 7,8 тыс. грн до 8,6 тыс. грн. Тем, кто занимает должности кассиров, дренажников и работников автоматизированных конструкторских пунктов – турникетов, зарплату увеличат с 5,6 тыс. грн до 6,2 тыс. грн. Вспомогательному персоналу будут платить 5,5 тыс. вместо 4,7 тыс. грн., что есть сейчас.

В КП «Водоканал» ежемесячный заработок слесарей высокой квалификации, сантехников, операторов насосных станций, хлористов и сварщиков высокого разряда вырастет с 6,4 тыс. до 8,6 тыс. грн. Слесари и сварщики низких квалификаций получат 6,2 тыс. грн в противовес нынешним 5 тыс. грн. Вспомогательный персонал увеличит доходы с 3,9 тыс. грн до 5,5 тыс. грн.

В то же время у операторов теплопунктов и котельных, газовщиков и слесарей высокого разряда тепловых коммунальных предприятий зарплата вырастет с 6,8 тыс. грн до 8,6 тыс. грн. Слесари низшей квалификации будут получать 6,2 тыс. грн вместо 5,3 тыс. грн. Зарплата вспомогательного персонала вместо 3,9 тыс. грн составит 5,5 тыс. грн.

Также на 10-15% вырастет заработная плата работников коммунальных предприятий «Зеленстрой», «Управление по ремонту и эксплуатации автодорог», «Гидросооружения», «Днеправтомост», «Дорсервис», «Зооконтроль», «Горсвет» и «Ритуальные услуги».