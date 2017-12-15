В Нацбанке заявили, что откажут Ярославскому в покупке украинской "дочки" российского ВЭБа

Национальный банк Украины откажет владельцу группы DCH Александру Ярославскому в согласовании покупки «Проминвестбанка» в связи с отсутствием согласия на эту сделку со стороны материнской структуры – российского «Внешэкономбанка».

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Об этом сообщила журналистам заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«Мы получили пакет в пятницу поздно вечером. В понедельник мы видим, что Горьков (глава российского Внешэкономбанка Сергей Горьков - УНИАН) заявляет, что у нас нет согласования. Если нет - тогда мы вернем пакет», – сказала Рожкова.

По ее словам, для согласования покупки акций банка в рамках законодательства требуется предварительное согласие продавца.

Информация о подаче Ярославским ходатайства в НБУ для покупки «Проминвестбанка» появилась в СМИ в начале декабря, после чего глава материнской структуры финучрежения – российского «Внешэкономбанка» - Сергей Горьков заявил, что банк не давал согласия на эти действия.

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российской государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).

В мае текущего года «Внешэкономбанк» заявлял, что наблюдательный совет финучреждения рассмотрел предложение группы DCH Александра Ярославского о приобретении дочерней структуры финучреждения в Украине – «Проминвестбанка» - и планах DCH подать соответствующую заявку в Национальный банк.

Группа DCH известна созданием одного из крупнейших банков в Украине - «УкрСиббанка» и последующим партнерством с международной группой BNP Paribas до 2009 года, когда банк полностью перешел в собственность BNP Paribas.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие санкции в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализации и продаже финучреждений.