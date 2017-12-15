Что с гривней: эксперт объяснил, почему дешевеет нацвалюта

Девальвация гривни по отношению к доллару США на валютном рынке на текущей неделе была полностью прогнозируема и обусловлена избыточной ликвидностью рынка в связи с традиционным ростом бюджетных платежей правительства в конце года.

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Такое мнение высказал в комментарии УНИАН директор аналитической группы Case Ukraine Дмитрий Боярчук

«Ситуация была прогнозируема, на счетах казначейства накопились большие гривневые остатки. Сейчас закрывается бюджетный год и дополнительно к регулярным ежемесячным расходам тратят и эти остатки», - отметил эксперт.

По его словам, избыточный гривневый ресурс давит на межбанковский валютный рынок.

«Собственно, фактор регулярный, ежегодно распорядители бюджетных средств закрывают год и срывают курс. Последние три года так точно. Но фактор временный», - сказал Боярчук.

По мнению эксперта, ситуация стабилизируется с наступлением новогодних праздников и курс гривни несколько укрепится.

Как сообщал УНИАН, стоимость покупки доллара в киевских обменниках 15 декабря повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 27,6290 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 430 сделок на сумму 224,90 млн долл.