Нацбанк: Украина не выполнила обязательства для очередного пересмотра программы с МВФ

Украина не выполнила взятые на себя обязательства для очередного пересмотра программы с Международным валютным фондом, поэтому кредитор не спешит направлять миссию в Киев.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Определенные обязательства на сегодня не выполнены, - сказал Смолий, напомнив вчерашнее заявление представителя МВФ об отсутствии в планах Фонда очередной миссии в Украину. - Они ждут, пока мы выполним взятые на себя обязательства».

Он пояснил, что в меморандуме, который подписывает руководство государства, включая президента, премьер-министра, главу НБУ и министра финансов, есть определенные обязательства, которые Украина на себя взяла.

«Пенсионная реформа - сделали, но не так. Приватизация - приняли в первом чтении, ждет второго чтения. Антикоррупционный суд – пока что нет закона. Бюджет на 2018 год - принят, но у миссии есть вопросы. Закон о земле – стоял в порядке дня, его отложили, но никто не снял», - перечислил Смолий.

Он подчеркнул, что МВФ примет решение об очередной миссии, когда украинские власти справятся с этими задачами.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что регулятор ожидает приезда очередной миссии МВФ для завершения пересмотра программы сотрудничества в январе 2018 года и рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл. При этом Нацбанк ожидает получения следующего транша во втором квартале 2018 года.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Выделение очередного транша Фонда ожидалось в сентябре, однако Украина не выполнила обязательные условия пересмотра программы, включающие принятие законов о пенсионной реформе и приватизации, а также об антикоррупционном суде. МВФ до сих пор оценивает соответствие принятой Верховной Радой пенсионной реформы на предмет наличия стимулов для более позднего выхода на пенсию.

В начале декабря президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности в ближайшее время внести в парламент законопроект о создании антикоррупционного суда. Законопроект о приватизации был принят в первом чтении и ожидает второго чтения в парламенте.