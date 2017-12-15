В Нацбанке прокомментировали скачок доллара на валютном рынке

Национальный банк Украины не будет прогнозировать курс гривни к доллару, однако сохранит свое присутствие на валютном рынке для сглаживания его чрезмерной волатильности.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Мы неоднократно говорили, что не прогнозируем курс. Но если колебания слишком существенные, мы выходим с интервенциями, чтобы их максимально сглаживать, и чтобы не было паники», - сказал Смолий.

Он отметил, что текущая волатильность на валютном рынке обусловлена сезонными факторами, ростом бюджетных платежей в конце года и высокой ликвидностью банковской системы.

«Есть сезонные колебания в декабре, когда растет бизнес-активность перед Рождеством и Новым годом. И наше Министерство финансов старается выполнить все программы по расходам в конце года. И мы видим, какая сегодня ликвидность банковской системы – это создает определенное давление», - пояснил Смолий.

Как сообщал УНИАН, стоимость покупки доллара в киевских обменниках 15 декабря повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к закрытию торгов установился на уровне 27,6351 грн/долл.,

По оценкам экспертов, текущая девальвация гривни была прогнозируема и связана с ростом бюджетных платежей в конце года.

Государственный бюджет Украины на 2017 год предполагает среднегодовой курс гривни на уровне около 27 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.