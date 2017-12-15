Эксперт подсчитал, сколько денег Украине придется одолжить в следующем году

Потребность Украины во внешнем финансировании для обслуживания своих обязательств в 2018 году находится на уровне 7 млрд долл.

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Об этом заявил исполнительный директор Фонда Блейзера Олег Устенко на пресс-конференции в Киеве.

«Открытая на следующий год потребность - это 7 млрд долл. Если нет Международного валютного фонда, то нет и никакого другого финансирования», - сказал он.

По словам Устенко, отношение внешнего долга к ВВП в Украине является слишком высоким, а его обслуживание - дорогим.

«У нас более 80% ВВП внешнего долга. Стоимость его обслуживания для бедной, инвестиционно непривлекательной страны очень высокая. Мы 5% валового внутреннего продукта тратим на обслуживание внешнего долга», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по оценкам МВФ, Украине до окончания программы с Международным валютным фондом в 2019 году потребуется 25 млрд долл. внешнего финансирования.

По прогнозу МВФ, государственный долг Украины к 2020 году составит около 73% ВВП. При этом потребность Украины во внешнем финансировании в 2019-2025 годах составит не более 10% ВВП в год.