Что с долларом: гривня продолжает дешеветь

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,66/32,69 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,6351 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 716 сделок на сумму 444,62 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,63/27,64 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,61/32,63 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4460/0,4466 грн/рубль.

Стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл. При этом стоимость евро составляет уже 33 грн/евро. Стоимость американской валюты в банках повысилась до 27,40/27,98 грн/долл.