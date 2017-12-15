НБУ обещает разрешить бизнесу выводить дивиденды за границу в начале следующего года

Национальный банк Украины планирует разрешить бизнесу репатриацию дивидендов иностранным инвесторам за 2017 год в первые месяцы следующего года.

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Об этом заявил исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий в ходе встречи с представителями бизнеса в Европейской Бизнес Ассоциации.

«Репатриация дивидендов за 2017 год будет разрешена»,- сказал он, отметив, что, помимо этого, регулятор планирует упразднить установленный в настоящее время ежемесячный лимит выплаты дивидендов в размере 5 млн долл.

«В первые месяцы следующего года это будет, так как это является сдерживающим фактором для инвесторов, которые хотят зайти в Украину», - добавил Смолий.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 годы, установив ограничение на перечисление таких дивидендов за рубеж на одно лицо в месяц в пределах большего из значений – эквивалента 1 млн долл. США, или 10% общего объема дивидендов к выплате.

В мае 2017 года НБУ разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж была увеличена в 5 раз – до 5 млн долл. в течение месяца.

В ноябре регулятор разрешил компаниям помимо дивидендов за 2014-2016 годы выплачивать дивиденды за 2013 год в пределах 2 млн долл. в месяц.

По оценкам НБУ, на начало ноября бизнес с июня 2016 года, или с момента отмены запрета на репатриацию дивидендов за 2014-2016 годы, вывел из Украины дивиденды иностранным инвесторам на 2,118 млрд долл., что составляет почти 42% заявленного компаниями объема репатриации дивидендов.