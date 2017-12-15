МВФ видит значительные риски в госбюджете Украины на 2018 год - Reuters

Международный валютный фонд видит значительные риски со стороны доходов и расходов государственного бюджета Украины на 2018 год, но при этом согласен с целевым ориентиром дефицита бюджета на уровне около 2,5% ВВП.

Читайте такжеЭксперт подсчитал, сколько денег Украине придется одолжить в следующем году

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянного представителя Фонда в Украине Йосту Люнгмана.

«В целом, хоть мы и согласны с целевым ориентиром дефицита бюджета на следующий год, мы видим значительные риски со стороны бюджетных доходов и расходов», - цитирует агентство представителя МВФ.

По информации Reuters, Люнгман высказал ожидания, что МВФ продолжит переговоры с украинскими властями в ближайшие дни относительно корректировки бюджета в соответствии с программой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 декабря, исполняющий обязанности главы Национального банка Яков Смолий заявил, что Украина не выполнила взятые на себя обязательства для очередного пересмотра программы с Международным валютным фондом, в частности, у Фонда есть вопросы к принятому Верховной Радой госбюджету Украины на 2018 год.

Верховная Рада 7 декабря приняла госбюджет Украины на 2018 год, который был доработан в соответствии с бюджетными выводами и утвержден Кабинетом министров 1 декабря, однако финальный текст документа со всеми поправками до сих не обнародован.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

14 декабря заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.