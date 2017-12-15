Что будет с долларом и евро после выходных: Нацбанк опустил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2763.5063 (15 декабря – 2741.0006)

100 EUR – 3262.5955 (15 декабря – 3246.7152)

10 RUR – 4.6920 (15 декабря – 4.6689)

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,70/27,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,66/32,69 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4709/0,4719 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,6351 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 716 сделок на сумму 444,62 млн долл.