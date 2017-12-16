Евросоюз введет жесткие правила оборота криптовалют и онлайн-платежей

В Евросоюзе согласились ввести более жесткие правила относительно криптовалют, чтобы предотвратить отмывание средств и финансирование терроризма. Они коснутся обменных онлайн-платформ для биткоина и других криптовалют, сообщает "Немецкая волна".

Читайте такжеСеверокорейские хакеры атакуют биржи биткоина - СМИ«Это соглашение принесет больше прозрачности, чтобы улучшить борьбу с отмыванием денег, а также отрежет поток денег для террористов», – отметила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Сообщается, что среди прочего новые правила ЕС обязывают биткоин-платформы и онлайн-кошельки криптовалют идентифицировать пользователей, ввести ограниченное использование prepaid-карт для расчетов, а также позволят следственным органам иметь больше доступа к информации, в частности к банковским реестрам, а также предоставят «лицам с обоснованным интересом» доступ к данным о доверительной собственности.

Решение ЕС было принято на волне стремительного роста курса биткоина, который подорожал более чем на 1700% за этот год.