Выше $19 тысяч: биткоин установил новый рекорд

Биткоин взял новую высоту – его курс достиг отметки $19 767,10 за единицу, сообщает сайт Сoinmarketcap.com. Рыночная капитализация валюты составляет $331 миллиард.

Как сообщал УНИАН, эксперты объясняют такой подъем рядом причин, к примеру, появлением новых игроков. Кроме того, банки также начали рассматривать криптовалюту как "приемлемый вид вложений для своего портфеля".

На стоимость биткоина также влияет электричество, затрачиваемое на его добычу. Подсчитано, что энергии, которая уходит на одну транзакцию, хватит, чтобы неделю питать ферму в Нидерландах.