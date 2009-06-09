В Украине инфляция в мае к апрелю составила 0,5%

В Украине инфляция в мае по отношению к апрелю текущего года составила 0,5%, с начала года – 7,4%, к маю 2008 года – 14,7%.

Об этом сообщает Госкомстат.

Вместе с тем, индекс цен производителей промышленной продукции в мае по отношению к апрелю снизился на 0,7%, с начала года индекс цен производителей вырос на 2,8%.

Как сообщает Госкомстат, цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в мае т.г. к маю 2008 года выросли на 9,3% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года - выросли на 15,5%), в частности, на пищевые продукты - на 8,1% (к январю-маю 2008 г. - на 14,6%), хлеб и хлебопродукты - на 14,2% (19,7%), в том числе на хлеб - на 15,4 (18,2%), макаронные изделия - на 11,9% (17,6%), кондитерские изделия из муки – 17,8% (20,1%), мясо и мясопродукты - на 9,7% (20,4%), рыбу и рыбопродукты - на 28,9% (33,4%), молоко, сыр и яйца - на 9,4% (9,3%) (в том числе на молоко - на 12%, сыр и творог - на 9,4%, яйца – на 0,7%), на масло и жиры – на 7,3% (12,5%), в том числе на масло сливочное - выросли на 27,9%, масло подсолнечное – снизились на 16,4%, на другие пищевые животные жиры – выросли на 31,8%.

Цены на фрукты в мае т.г. к маю 2008 года выросли на 5,4% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года выросли на 19%). На овощи цены снизились на 29% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года – снизились на 21,4%), в том числе на картофель – снизились на 4,6%. На сахар - выросли на 29,5% (16,7%), кондитерские изделия сахаристые - на 21,3% (22%), безалкогольные напитки – 32,4% (31,1%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в мае 2009 года к маю 2008 года подорожали на 29% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года - на 26%), цены на одежду и обувь выросли на 8,1% (7,3%), в том числе цены на одежду в мае выросли на 8,3%, обувь - на 7,4%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в мае к маю подорожали на 32% (в январе-мае т.г. к январю-маю 2008 года - на 29,7%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в мае к маю 2008 года выросли на 24,5% (23,2%).

Стоимость услуг здравоохранения возросла на 32,8% (33,8%).

Цены в транспорте выросли на 18% (21,4%), цены в сфере связи выросли на 8% (6,4%).

Цены в сфере отдыха и культуры выросли на 20,8% (21,3%).

Справка УНИАН. Инфляция в Украине по итогам 2008 года составила 22,3% (декабрь 2008 года к декабрю 2007 года). Инфляция в апреле по отношению к марту т.г. составила 0,9%, с начала года – 6,9%. Рост цен производителей промышленной продукции в апреле по отношению к марту составил 0,4%, с начала года – 3,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.