Lloyds начал возврат средств государству

Британский банк Lloyds стал первым в мире банком, начавшим возврат средств, предоставленных государством в период обострения финансового кризиса - относительно удачно проведя допэмиссию акций, Lloyds Banking Group вернет государству 2,3 миллиарда фунтов стерлингов из полученных 17 миллиардов. Уже на этой неделе могут стать известны и американские банки, которые начнут погашать кредиты, полученные от властей, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Вчера британская Lloyds Banking Group объявила о результатах допэмиссии своих акций, средства от которой пойдут на выплату пакета госпомощи в 17 миллиардов фунтов стерлингов, полученной в январе этого года. Как говорится в заявлении Lloyds Banking Group, уровень подписки на допэмиссию общим объемом 4 миллиарда фунтов составил 87%, таким образом, банк получил около 3,5 миллиардов фунтов. Несмотря на то, что при допэмиссии британская банковская группа не смогла разместить все новые акции, которые к тому же продавались с существенной скидкой (минус 42% к цене закрытия в пятницу, составившей 66,2 пенса), Lloyds становится первым банком в мире, который начал возврат госпомощи. В настоящий момент Lloyds начинает выплату государству 2,3 миллиарда фунтов, пишет газета. Кроме того, поскольку Lloyds будет возвращать государству средства, полученные в обмен на привилегированные акции, банку удастся сэкономить 480 миллионов фунтов в год на выплате государству дивидендов по этим акциям. Если банку не удастся разместить оставшиеся 13% допэмиссии, новые акции будут выкуплены британским правительством.

Как напоминает издание, в сентябре прошлого года банк Lloyds TSB в экстренном порядке приобрел крупнейший в стране ипотечный банк HBOS, оказавшийся на грани банкротства. В результате сделки, посредником которой выступило правительство Великобритании, была образована банковская группа Lloyds Banking Group. Позднее британские власти предоставили объединенной компании 17 миллиардов фунтов в обмен на 43% акций.

О желании начать возврат госпомощи заявили и несколько американских финансовых компаний - JP Morgan Chase, American Express и Morgan Stanley, отмечает издание. На этой неделе Федеральная резервная система США должна сообщить, каким банкам будет разрешено начать погашение госкредитов.

Комментируя начало погашения госкредита банком Lloyds, глава управления по рынку финансовых услуг министерства финансов Великобритании лорд Майнерс в эфире "Би-Би-Си" заявил: "Это настоящий прогресс. С учетом плохих долгов Lloyds еще три месяца назад было очень сложно представить, что крупный британский банк сможет привлечь средства в свой акционерный капитал. Думаю, что мы вступаем в новый этап, когда институциональные инвесторы говорят: "Да, мы доверяем британским банкам, их капитал является прочным, и они снова кредитуют и поддерживают британскую экономику". Это хорошая новость". Аналитики Deutsche Bank повысили свою рекомендацию по акциям Lloyds до "покупать".

Впрочем, инвесторы не стали спешить с оптимистичной реакцией на допэмиссию Lloyds, вынужденного размещать акции с дисконтом в 42%, - вчера котировки банка снизились на 8%, до 60 пенсов.