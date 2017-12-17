Очередной рекорд: курс биткоина превысил $20 тысяч

Биткоин установил новый исторический рекорд. Днем 17 декабря курс криптовалюты достиг отметки $20 тысяч, следует из данных сайта coinmarketcap, передает РБК.

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В ходе электронных торгов криптовалюта достигла максимального в истории курса $20042​. Общая капитализация рынка по данным портала, составила $335,7 млрд.

Курс биткоина вырос в ожидании начала торгов фьючерсами на эту криптовалюту на крупнейшей в мире товарной бирже CME Group, которые намечены на 18 декабря 2017 года.

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) разрешила операторам бирж CME Group и CBOE Global Markets запустить торги этим фьючерсом, после того как они убедили регулятора, что новый инструмент соответствует всем необходимым стандартам.

1 января 2017 года один биткоин стоил на бирже $997, с начала года эта криптовалюта подорожала в 20 раз.