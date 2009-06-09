Иена растет

Курс японской иены растет в течение второй сессии подряд по отношению к единой европейской валюте, а также демонстрирует повышение против доллара на фоне снижения фондовых рынков Азии, сообщае k2kapital..

Йена укрепляется по отношению ко всем 16 наиболее активным валютам после того, как в американских СМИ появились сообщения о том, что администрация президента США Барака Обамы хочет, чтобы европейская банковская система прошла через более ужесточенные стресс-тесты. В результате данных сообщений на рынке появились опасения относительно устойчивости банковской системы зоны евро.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 136,2 иены, а не 136,89 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 98,25 иены за доллар против 98,49 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,3863 за евро против $1,3900 в предыдущую торговую сессию.