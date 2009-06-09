Дохийский раунд переговоров ВТО следует завершить к 2010г.

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами надеется, что Дохийский раунд переговоров ВТО завершится к 2010 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Нам следует завершить его (Дохийский раунд) к 2010 году", - цитирует слова Лами агентство.

Министерские консультации по завершению Дохийского раунда переговоров Всемирной торговой организации должны были пройти еще в декабре прошлого года, однако, согласно решению Лами, были перенесены на 2009 год.

Такое решение объяснялось недостаточной прочной основой для собрания министров, а также высоким риском потерпеть фиаско, которое "нанесло бы вред не только Дохийскому раунду, но и системе ВТО в целом".

Последний этап министерских консультаций по Дохийскому раунду прошел в Женеве в июле 2008 года и завершился неудачей.

Главными целями переговоров, начатых в 2001 году в Дохе (Катар), являются либерализация мировой торговли, усиление глобального экономического роста и оказание помощи миллионам людей, живущих за чертой бедности. Камнем преткновения на переговорах стали вопросы о сокращении субсидирования сельскохозяйственной отрасли развитых стран-участниц ВТО, уменьшении таможенных пошлин ЕС, а также об открытии рынков развивающихся стран для промышленной продукции из развитых стран.