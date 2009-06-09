АСВ: влияние кризиса на рынок вкладов населения РФ закончилось

Влияние кризиса на рынок вкладов населения практически закончилось. Такое мнение высказал на конференции "Банковский розничный бизнес" замгендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников, передает ПРАЙМ-ТАСС. .

Также он сообщил, что АСВ не меняет прогноз по росту вкладов физлиц в 2009 г, который составляет 14-18% (с учетом валютной переоценки). По его словам, банковская система в 2009 г получит вкладов в объеме порядка 940 млрд руб, что соответствует уровню 2006-2007 гг.

По его словам, в реальном выражении в первом квартале прирост вкладов составил 1,2 проц, за 4 месяца – 1,5 проц.