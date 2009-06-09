Казначейство США разрешит 10 банкам вернуть средства из TARP

Американское казначейство планирует сегодня разрешить 10 банкам выплатить обратно взятые у государства кредиты, предоставленные в рамках программы TARP путем обратного выкупа долей акций, сообщает k2kapital со ссылкой на агентство Bloomberg.

Данный шаг даст сигнал уверенности в том, что крупнейшим американским кредиторам больше не придется прибегать к государственной помощи.

Это также успокоит опасения инвесторов относительно государственного участия в этих банках, но будет контрастировать с заявлением президента Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана (Dominique Strauss-Kahn), сказавшего, что экономика пока еще находится в плохом состоянии. Сообщается, что в числе "счастливчиков" окажутся JP Morgan, Goldman Sachs и American Express. Объем обратных выплат составит около $25 млрд.

ФРС накануне одобрила программы увеличения капитала банков, запас прочности которых был признан недостаточным в ходе стресс-тестов. Главное условие возврата государственной помощи - размещение значительного объёма обыкновенных акций банков среди частных инвесторов.

10 июня Федрезерв также намерен выпустить новые правила компенсаций ведущим сотрудникам банков. Это коснется только тех институтов, которые сохранят государственные доли в своем капитале.