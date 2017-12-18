Сколько налогов платят украинцы: все виды взысканий (видео)

Средний размер зарплаты в Украине составляет 7351 грн. Однако через налогообложение большие суммы попадают в государственный бюджет, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

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Те, кто получают белую зарплату, оплачивают 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. В пересчете по средней зарплате – это означает минус 1433,45 грн.

Работодателю наемный работник обходится еще дороже. Чтобы начислить 7 тысяч гривень зарплаты - ваш руководитель должен уплатить единый социальный взнос. 1600 гривень от средней платы уходит на пенсии, оплату больничного, на несчастный случай. Даже если ничего из перечисленного не произошло - все равно заплатить надо. Так, сумма без уплаты налогов составляет 8980, а на руки дают 5 917,55 грн. Получается, что по дороге на банковскую карту государство откусило треть (3050,45 грн) от того, что отдает работодатель, отмечается в сюжете.

Также, за все покупки в магазинах украинцы платят не только продавцу, но и государству. Фактически НДС отгрызает от каждой покупки 20%.

Следовательно, каждая пятая буханка хлеба, каждое пятое яйцо, каждую пятую палку колбасы приходится отдавать государству. Если примерить все это на остатки средней зарплаты, то получается еще минус 1200 гривень. «И это при условии, что ни в одной покупке не было крепких напитков, потому что появляется еще один налог - НДС плюсуйте еще уплату акциза. Этот хитрый сбор включен не только в стоимость алкоголя, но и табака, топлива», - отмечают журналисты.

За все подакцизные товары, произведенные и проданные в Украине, правительство уже выписало чек на 79,5 миллиардов гривень. За импортные будет еще 46 миллиардов. Если эту сумму разделить на каждого украинца - получается 250 гривень в месяц. Еще добавьте сюда пару гривень за разговоры по мобильному.

Таким образом, в кошельке после таких отчислений остается чистая сумма - 4471 грн. В этом и заключается основная проблема - что мы платим налоги незаметно. Это около 70 тысяч гривень в год из средней зарплаты.