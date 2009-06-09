Межбанк открылся котировками по доллару 7,60/7,62 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,6080/7,6280 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2430/0,2440, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6055/10,6380. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3947/49 (пятница - 1,4193/95).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок на аукционе с ценой отсечения по валютной паре CHF/UAH – 7,1400.