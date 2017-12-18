Спасая гривню: Нацбанк снова будет продавать валюту

Национальный банк Украины сегодня, 18 декабря, объявил о проведении аукциона по продаже иностранной валюты объемом до 100 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, заявки банков на участие в торгах принимаются до 11-30, а результаты аукциона будут опубликованы на сайте регулятора.

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов снизились до 27,70/27,73 грн/долл. с 27,43/27,46 грн/долл. Стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл.

Сегодня, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,71/27,74 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины не будет прогнозировать курс гривни к доллару, однако сохранит свое присутствие на валютном рынке для сглаживания его чрезмерной волатильности.

По информации НБУ, текущая волатильность на валютном рынке обусловлена сезонными факторами, ростом бюджетных платежей в конце года и высокой ликвидностью банковской системы.