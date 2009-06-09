Евро в мире начал вторник ростом к доллару

Курс европейской валюты, в течение прошлой недели повышавшийся к доллару, но упавший к нему днем ранее, начал вторник незначительным подъемом, проигнорировав сообщения об экономических проблемах Германии и снижении кредитного рейтинга Ирландии, сообщаетhttp://www.rian.ru/economy/РИАНовости. .

В ходе утренних торгов в Германии курс евро к доллару подрос до 1,3908 доллара за евро по сравнению с 1,3891 доллара в понедельник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Однако многие специалисты не считают эту тенденцию устойчивой.

"(Европейская) валюта может претерпеть некоторую коррекцию к доллару, особенно после недавнего быстрого роста", - заявил агентству Bloomberg старший вице-президент японского Mizuho Corporate Bank Ltd. Ютихиро Харада.