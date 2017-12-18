Нет причин, есть факторы: в Нацбанке объяснили, почему падает гривня

Фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами.

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Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

«Фундаментальных причин для девальвации на сегодня действительно нет», - сказал Сологуб.

По его словам, текущая волатильность валютного рынка является сезонной, повторяясь из года в год.

«С другой стороны, есть психологические факторы, и отсутствие сотрудничества с МВФ – один из них», - добавил Сологуб.

В пятницу, 15 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов снизились до 27,70/27,73 грн/долл. с 27,43/27,46 грн/долл. Стоимость покупки доллара в киевских обменниках повысилась до 28 грн/долл., продажи – до 27,70 грн/долл.

Сегодня, 18 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к открытию торгов установились на уровне 27,71/27,74 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины не будет прогнозировать курс гривни к доллару, однако сохранит свое присутствие на валютном рынке для сглаживания его чрезмерной волатильности.

По информации НБУ, текущая волатильность на валютном рынке обусловлена сезонными факторами, ростом бюджетных платежей в конце года и высокой ликвидностью банковской системы.