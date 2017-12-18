Банковский сектор завершает год с прибылью после трех лет убытков - НБУ

Банковский сектор Украины завершает 2017 год с прибылью после трех лет рекордных убытков, сообщил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

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«Банковский сектор работает прибыльно в 2017 году, после трехлетней паузы, когда были зафиксированы исторически максимальные убытки», - сказал Ваврищук.

В то же время, он отметил, что остаются проблемы отдельных банков, и около 15 финучреждений на сегодня еще работают с отрицательным операционным результатом.

«Нацбанк обращает внимание этих банков, что бизнес-модели должны быть пересмотрены, операционные расходы должны сокращаться, банки должны выходить на прибыльную деятельность», - добавил Ваврищук.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины в 2016 году обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда отрицательный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.