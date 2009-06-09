Доллар на межбанке к 12:00 немного вырос - 7,61/7,62 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6080/7,6280, к 12:00 сузился спрэд 7,6130/7,6200 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2430/40, к 12:00 цены снизились 0,2427/34. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизились, и к 12:00 установился на уровне 31,3300 (-0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3947/49, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6055/10,6380, к 12:00 цены ушли вниз 10,5980/10,6180